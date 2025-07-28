¤·¤Þ¤à¤é¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖCLOSSHI¡Ê¥¯¥í¥Ã¥·ー¡Ë¡×¤Î¡Ö³è¤­³è¤­¥é¥Ü¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍ­Ì¾¤Ê·ò¹¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¾¦ÉÊ¤äÃå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î·ò¹¯½¬´·¤ò¼ê·Ú¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤