¡ÚAmazon¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î16Æü9»þ～12·î25Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó¤Î¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢34¥¤¥ó¥Á(3.2-11.3kg)¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ËÂÐ±þ¡£¥¯¥é¥ó¥×¤Ï60mm¤Þ¤Ç¤Î¸ü¤µ¡¢¥°¥í¥á¥Ã¥È¤ÏÄ¾·Â8～50mm¤Î·ê¡¢57mm¤Þ¤Ç