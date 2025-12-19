¥»ー¥ë´ü´Ö¡§12·î25Æü～2026Ç¯1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç Amazon¤Ë¤Æ¡¢REGZA¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ REGZA¤è¤ê65¥¤¥ó¥Á¤Î4KÍ­µ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65X8900L¡×¤¬¥»ー¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ4K¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤â¥»ー¥ë¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤ò»Ï¤á