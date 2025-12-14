俳優の高橋文哉（24歳）が、12月23日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「紅白歌合戦」に出演できず、ラジオで泣いていた山田裕貴に対して「代わりに（『紅白』）やってきますわ、俺が。裕貴さんの分まで」と語った。高橋文哉が今年の「紅白歌合戦」に朝ドラ「あんぱん」のスペシャルステージで出演することを喜びながら報告した後で、「紅白に出られなくてラジオで泣いてた先輩