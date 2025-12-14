トルコ中部の農地に巨大な穴が現れました。これは、雨不足や地下水の減少によるもので、ロイター通信によりますと、出現した穴はこれまでにおよそ700個に達しているということです。また、出現ペースもここ数年で大幅に早まっているとしています。専門家らは気候変動のほか、無許可の井戸掘りなどが問題を悪化させていると指摘しています。