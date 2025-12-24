妻は夜泣きの激しい娘の世話に追われてボロボロになっていました。それなのに、夫は妻のやり方が悪いと責めるばかりで、手伝おうとも気遣おうともしません。さらには心身ともに限界が近づく妻を「出て行け」と突き放したのです…。＞＞【まんが】夜泣きする子と深夜散歩