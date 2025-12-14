物価高などに対応するため、首都高速道路は来年10月に1キロあたり3円値上げする方針だと発表しました。1キロあたりの料金は32.47円となります。また、上限金額は1950円から2130円になるということです。値上がりすれば、今の料金体系になった2016年4月以来初めてです。