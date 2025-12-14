「働くお姉さん」より真木しおりさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」ではトラック運転手としても働いている真木しおりさんが、大型トラックを乗りこなす姿を披露。また「NEXT推しガール！」にはアイドルグループ・yosugalaの黒坂未来さん、「推しメンFile」には俳優・灰塚宗