【「インゴシマ」21巻】 紙版：12月25日 発売 電子書籍版：11月29日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 ワニブックスは、マンガ「インゴシマ」21巻の紙版を12月25日に発売する。価格は770円。 本作は野蛮な「シマビト」の住む島に漂着した高校生たちが、極限状況のなかで本能を剥き出しにしていくサバイバル・ストーリー。累計発行部数は300万部を突