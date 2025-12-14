【「片田舎のおっさん、剣聖になる」8巻】 12月25日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる」の8巻を12月25日に発売する。価格は792円。 本作は佐賀崎しげる氏の小説を原作とした剣客無双ファンタジー。累計900万部を突破しており、2026年7月よりTVアニメ第2期が放送される予定となっている。 8巻ではレベリス王国と