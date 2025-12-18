【その他の画像・動画等を元記事で観る】 AKB48佐藤綺星が、2026年1月28日に発売する1st写真集タイトルが『天使の反射角度』に決定。併せて、表紙カットと帯コメントが到着した。 ■AKB48の次世代エースの魅力を様々な角度から切り取った1冊 AKB48の次世代エース、佐藤綺星の待望のファースト写真集。撮影はシンガポールとインドネシアのビンタン島で実施。“スマイル天使”というキャッチコピー