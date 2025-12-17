シンガポール華字メディアの連合早報は23日、中国の南京博物院所蔵絵画の流出を巡る騒動について伝えた。記事によると、中国の著名な書画収集家、龐莱臣（1864〜1949年）の子孫が南京博物院に寄贈した明代の画家、仇英（1505ごろ〜1552年）の絵巻「江南春」が、あるオークションのプレビューに登場して物議を醸した。これについて、南京博物院は、龐莱臣の子孫から寄贈された龐家コレクションの絵画137点のうち5