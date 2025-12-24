「ローソンストア100」の一部店舗が、小型スーパーへと生まれ変わります。ローソンは、低価格業態として展開してきた「ローソンストア100」について、全国約600店舗のうち約100店を2030年までに小型スーパーへ切り替える方針であることがわかりました。店名も変更する予定で、2026年3月にまず6店舗をオープンします。生鮮食品や総菜の品ぞろえを強化し、価格は通常のローソンより安い水準での販売を想定しています。原材料や人件費