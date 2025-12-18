宮内庁は来年１月１４日に皇居・宮殿で行われる「歌会始の儀」の入選者１０人を発表した。お題は「明」で、海外１４か国・地域からの７０首や点字作品１０首を含む計１万４６００首から選ばれた。最年長入選の石川県穴水町の農林業室木正武さん（８０）は、１５年ほど前に友人から歌会に誘われて短歌を始めた。「長くやってきたことが認められ、うれしい」と語る。歌には能登半島地震で被災した自らの思いを込めたといい、「被