TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、24日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編を届けた。劇中で“理花”を演じた俳優の森山未唯が放送後、自身のXを更新。写真を添えて「私はいつまでもあなたをお慕い申し上げております」と伝えた。【写真】いつまでもあなたを…“理花”森山未唯が思い記す森山は、前