AKB48佐藤綺星（あいり＝21）のファースト写真集（1月28日発売・集英社）のタイトルが「天使の反射角度」に決定した。AKB48の次世代エース、佐藤が待望のファースト写真集を発売する。撮影はシンガポールとインドネシアのビンタン島で行った。“スマイル天使”というキャッチコピーの通り、ピュアで明るい笑顔が満載のフレッシュな作品が完成した。同作では自身初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦し、AKB48をはじめ数多くの