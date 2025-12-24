人気バンド「BEGIN」が24日、メンバーの体調不良で中止していた23、24日の「Billboard Live2025冬」（ビルボード大阪）の振り替え日程を発表した。公式サイトで、23日1stステージは26年3月2日午後6時開演に、2ndステージは同3月2日午後9時開演に延期と発表。24日の1stと2ndはそれぞれ、3月3日の午後6時開演と午後9時開演に延期される。23日は1stステージのみ実施されたが「万全なコンディションでのステージをお届けできなかった点