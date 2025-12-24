公正取引委員会は２４日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスの実態調査を開始したと発表した。ＩＴ企業が報道機関の許可なしにニュース記事をＡＩの回答に使用している恐れがあり、公取委は独占禁止法の優越的地位の乱用などに抵触する可能性もあるとみている。最終的に調査報告書をまとめ、問題の解決に向けて実効的な提言を行う方針だ。公取委の岩成博夫事務総長は２４日の記者会見で「生成ＡＩを用いた検索サービス