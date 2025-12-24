動力源に水素燃料電池とリチウムイオン電池を併用した１３６トン級鉱山ダンプカー。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト12月24日】中国電力大手、国家電力投資集団傘下の国家電投内モンゴルが運営する南露天炭鉱（シリンゴル盟）でこのほど、動力源に水素燃料電池とリチウムイオン電池を併用するハイブリッド型の136トン級鉱山ダンプカーが検収に合格した。中国の鉱山用大型装備ゼロカーボン化の重要な進展であり、重荷重