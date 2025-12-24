ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ 12/24 EUR/USD 1.1775 (6.86²¯¥æー¥í) USD/JPY 157.00 (7.94²¯¥É¥ë) 158.00 (5.9²¯¥É¥ë) 162.00 (4.38²¯¥É¥ë) GBP/USD ¤Ê¤· ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1775¤ËÃæµ¬ÌÏ¤ÎÀßÄê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï157.00¤«¤é162.00¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¬»¶¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÀßÄê¤Ê¤·