¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/14 - 12/20¡Ë22:30 ·ë²Ì21.4Ëü·ï Í½ÁÛ22.2Ëü·ïÁ°²ó22.4Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô) ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/07 - 12/13¡Ë ·ë²Ì192.3Ëü·ï Í½ÁÛ188.7Ëü·ïÁ°²ó188.5Ëü·ï¡Ê189.7Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)