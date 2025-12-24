ゼレンスキー大統領は、ロシアの侵攻を終わらせるための「20項目の和平案」を初めて公表しました。この案は、アメリカと協議してまとめられたもので、領土問題やザポリージャ原発をめぐっては、なお意見の隔たりが残っています。ウクライナメディアによりますと、ゼレンスキー大統領は23日、ロシアによる侵攻を終結させるための「20項目の和平案」を記者団に初めて示しました。この和平案は、ウクライナとアメリカが数週間にわたっ