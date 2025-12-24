Ｊ１神戸の武藤嘉紀が２４日、自身のインスタグラムを更新。「世界のスーパーモデル＠ｈｉｋａｒｉ」と記し、モデルの森星との２ショットを投稿した。ハッシュタグをつけて「＃森星」「＃武藤嘉紀」「＃１９９２」「＃同級生」「＃ｋｅｉｏｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ」と追記したように、２人は１９９２年生まれの同級生で、しかも同じ慶大卒。フォロワーからは「カッコよくて素敵です同級生だったとは」「２人とも素敵」「華や