元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」でタレントの田口淳之介（４０）が２３日深夜に自身のユーチューブチャンネルを更新。同グループのラストライブについて言及した。同グループは今年３月に解散し、１１月に異例の解散後ラストライブを敢行。元メンバーの赤西仁も観覧するなどして話題となった。高熱を出してラストライブに行けなかったとＳＮＳで発信していた田口は、「ここぞってとこで体調崩すんですよね」と苦笑いを浮かべた。ＫＡ