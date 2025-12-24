SUPER★DRAGONが、2026年3月4日にメジャー5th シングル「Break off」を発売することが発表された。表題曲「Break off」は、2026年1月期TVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』のOP主題歌。楽曲が一部先行公開されたアニメPVは公開から1カ月で40万再生を記録するなど、注目を集めている。同楽曲は2026年1月5日に先行配信リリースとなる。また、シングルはBlu-ray付きの初回限定盤と通常盤A・Bの3形態で発売され