集中取り締まりをする警察官＝１６日午前９時４０分ごろ、横浜市内横浜市内の特定の高校の最寄り駅で、女子生徒の盗撮被害が相次いでいる。県警は今年に入り、性的姿態撮影処罰法違反容疑などで男性９人を摘発。今月には集中取り締まりを実施した。捜査関係者によると、同法違反の疑いで書類送検された２０代の男性会社員＝大阪府田尻町＝は容疑を認め、「交流サイト（ＳＮＳ）で制服がかわいいと思い、夜行バスで大阪から来た」