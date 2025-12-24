女子プロレス「スターダム」の?絶対不屈彼女?安納サオリ（３４）が、ワールド王者・上谷沙弥（２９）から直接３カウントを奪った。２人は２９日の両国国技館大会で同王座をかけ激突する。王座戦を控えた２４日の東京・後楽園ホール大会で安納はワンダー王座に挑戦する飯田沙耶、ゴッデス王座に挑戦するさくらら（さくらあや＆玖麗さやか）と組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷、ワンダー王者・小波、ゴッデス