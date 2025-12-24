佐賀県警唐津署は24日、唐津市の50代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金約178万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11月上旬、被害者がSNSを閲覧していたところ、投資家のテスタ氏になりすました広告から別のSNSに誘導された。同SNSでアシスタントの女を名乗る人物から株式投資を持ちかけられて、別の投資に関するアプリに誘導された。必ず投資で利益を上げることができ