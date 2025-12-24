イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、FIFAワールドカップ26出場に向けた意気込みを語った。23日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』がコメントを伝えている。FIFAワールドカップで過去4度の優勝を誇るイタリア代表だが、直近は2大会連続で予選敗退。今予選のグループIではノルウェー代表に次ぐ2位に終わり、残り4枠をかけたプレーオフへ回ることとなった。来年3月に開催されるプレーオフでは北アイル