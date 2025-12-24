2025年12月21日、週刊少年ジャンプの公式サイトで、第1回「SPY×FAMIY」キャラクター人気投票の結果が発表され、中国のネットユーザーから反応が寄せられている。「SPY×FAMILY」は、遠藤達哉氏の漫画が原作。スパイの男性ロイド・フォージャーと、殺し屋の女性ヨル・ブライア、他人の心を読むことができる超能力少女アーニャがそれぞれの素性を隠してかりそめの家族として生活する様子をコミカルに描く。なお、同ランキングは9月