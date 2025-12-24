【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比23銭円高ドル安の1ドル＝155円97銭〜156円07銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1780〜90ドル、183円76〜86銭。目新しい売買材料に乏しい中、翌25日にクリスマスで休場となるのを控え、持ち高調整でドルを売って円を買う動きが先行した。