KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT 『The Fanfare』 岡宮来夢が、2026年9月26日〜27日大阪・梅田芸術劇場メインホール、2026年10月3日〜5日東京・日生劇場で、KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT 『The Fanfare』の上演が決定した。岡宮来夢は確かな歌唱力と演技力を武器にミュージカル『王家の紋章』『ファンタスティックス』『ロミオ＆ジュリエット』（主演）と数々の作品に出演を重ねています。本年2025年は「進撃の巨人」-th