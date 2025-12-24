DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを投稿。単身、ジムで顔を歪めながら筋トレに励む動画をアップした。動画には「日本男児たるものXmasは黙って筋トレやろ（5年連続5回目）」というメッセージが添えられ、「仏教、神道系が95％の日本人がXmasで浮かれてんじゃねぇよ」とも。31歳独身の右腕。生粋の大阪人らしい自虐ネタやユーモアあふれる投稿はファンにも大人気だ。