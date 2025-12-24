TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田90分SP」が24日、放送された。名物企画「名探偵津田」はお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）して奮闘。今回は「名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編が放送された。番組冒頭からまさかの展開だった。100年前に戻った津田は理花の婚約者太蔵と言い争いに。太蔵は「またお前か、うちの理花にちょっかいかけないで