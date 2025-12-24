ボートレース若松の「魔法少女まどか☆マギカ」杯は２４日、準優勝戦が行われた。杉山正樹（４６＝愛知）は１号艇で臨んだ９Ｒ、トップスタートを決めた２コースの松本純平にのぞかれたが、仕掛けを警戒しつつ先マイに持ち込み押し切った。「ペラはほとんど触っていない。出足一本の仕上がり。乗り心地も問題ないが、伸びは甘い。渡辺俊介選手と試運転したら伸びはかなりやられていた。この足じゃ面白くないので、優勝戦は伸び