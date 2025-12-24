ボートレース尼崎の「日本ＭＢ選手会代表杯争奪歳忘れ第３８回今年もありがとう競走」が２４日、開幕した。上田紗奈（２９＝大阪）は５Ｒ、４コースからまくり差し１着。後半１０Ｒはインからコンマ０５のトップスタートを決めて完勝と初日連勝発進を決めた。「足は良かったです。前半を終えてペラ調整だけで後半もいけました。出足が特にいい」と舟足も良好だ。レース前に行うルーティンがある。「レース直前の本番控室で目