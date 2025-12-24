セルフネイルをもっと自由に、美しく楽しみたい女性に支持されるOTEGALUNから、ブランド初となるマグネットカラーシリーズが誕生します。2025年12月24日(水)より登場するのは、新色8色と数量限定2色の全10色。冬の夜空を思わせる幻想的な輝きが、指先に奥行きと立体感をプラスします。自分らしいきらめきを選ぶ時間そのものが、心ときめく体験に♡ 冬の夜空を映すマグネットカラー 今回のテーマ