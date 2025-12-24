Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのスペシャル番組「ＨａｐｐｙＭＵＳＩＣアワー！！！」（日本テレビ系）が２４日、放送され、ＴＶから消えた人気芸能人の登場にミセスの３人が盛り上がりし、ＳＮＳ上も「懐かしすぎる」の声が殺到した。シルエットだけで登場した人を当てる“この平成の大ブームの人はだれ？”のコーナー。長身の男性の影が映り、「室伏広治さん？」の声もあがるなか、ミセスからは「ソフトバンクの…」と