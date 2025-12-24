重慶動物園のパンダ舎のリニューアル工事が終わり、22日にはパンダの引っ越しが行われた。新華網が伝えた。今回のリニューアル工事では、パンダが室内で過ごす施設の一部がリニューアルされ、室内の換気環境が改善された。また、室外エリアも、より自然に近い環境に整備された。今回のリニューアルにより、中国の「国宝」であるパンダのために、より快適で、健康的な生活空間が整備され、来園者の観覧体験も向上した。（提供/人民