【プレーバック2025・山本恵大編】ソフトバンクの選手が、今季を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回は4月に支配下登録された山本恵大外野手（26）が登場。長打力が魅力の左打者が挙げたのは、初安打を放った7月3日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）でした。□□「覚悟の年です」。1月、国士舘高（東京）から明星大を経て2022年に育成ドラフト9位で入団し、4年目を迎えた山