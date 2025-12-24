歌手の松阪ゆうき（年齢非公表）が24日、都内でクリスマスディナーショーを行った。来年3月11日にリリースする初披露の新曲「桜の木の下で」や「勝手にシンドバッド」など20曲を300人の前で披露した。今年の10月にデビュー10周年を迎え、来年はアニバーサリーイヤー。「今年はいろいろなところに行くことができた。来年も働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と今年の流行語大賞となった高市早苗首相の言葉を引用し、来