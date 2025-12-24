「プロレス・スターダム」（２４日、後楽園ホール）２９日・両国大会でワールド王座を争う王者・上谷沙弥と挑戦者・安納サオリが最後の前哨戦で激突。安納が上谷からフォールを奪うも、まさかの大失態を犯し、強烈なダメ出しを食らった。安納サオリ＆飯田沙耶＆さくらあや＆玖麗さやか組と上谷沙弥＆小波＆刀羅ナツコ＆流悪夏組は１６分４４秒、安納がスペシャルポテリングで上谷を撃破。電光石火の切り返しで弾みを付けたが