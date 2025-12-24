東京・西東京市の住宅で母親と子どものあわせて4人が死亡した事件。その後、別のマンションの一室で死亡しているのが見つかった母親の知人男性の死因について、出血性ショックだったことが捜査関係者への取材でわかりました。この事件は今月19日、西東京市の住宅で、母親（36）と息子3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。おととい（22日）、母親名義で借りていた練馬区のマンションで母親の知人・中窪新太郎さ