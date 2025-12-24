FC琉球は24日、公式マスコットのジンベーニョと2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。また、ジンベーニョの強い意向により、2月のリーグ開幕までの期間における「育成型期限付き移籍先」を募集することも告知。沖縄県内外の企業・団体のマスコット・アンバサダーとして、ジンベーニョがPR活動に従事するという。なお、育成型期限付き移籍の期間中もクラブ公式マスコットとし