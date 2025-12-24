Jリーグは24日、今季J3で活躍した選手に贈られる最優秀選手賞、ベストイレブンなどの各賞の受賞者を発表した。J3最優秀選手賞に輝いたのは、34試合25ゴールの活躍を見せたテゲバジャーロ宮崎のFW橋本啓吾。得点王とのダブル受賞となった。チームは今季リーグ戦4位でJ2昇格プレーオフに進出。決勝では橋本を欠きながらも快勝を収め、初昇格を果たした。また、J3ベストイレブンには優勝した栃木シティを含む6クラブから選出。