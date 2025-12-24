自民党埼玉県連は政治資金およそ2800万円を私的に流用したと認定した前幹事長について背任の疑いで刑事告訴しました。自民党埼玉県連の前幹事長・小谷野五雄県議は県連の調査の結果、県連の政治資金2800万円ほどを私的に流用したと認定された上、除名処分となっていました。一方、小谷野県議は県連事務局が処理でミスをしたなどとし私的流用を否定しています。この問題で県連は、小谷野県議を埼玉県警浦和署に背任の疑いで刑事告訴