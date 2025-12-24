女子プロレスのスターダムは24日、後楽園ホールで「STARDOMYEARENDX’masNIGHT2025」を行った。29日の両国大会でワールド・オブ・スターダム選手権で対戦する王者の上谷沙弥は挑戦者の安納サオリと8人タッグで対戦した。ともに激しいぶつかり合い。エルボーやハイキックと打撃合戦を展開する。15分すぎには上谷が安納にスタークラッシャーを決めると飯田がなんとかカット。続けてスタークラッシャーを切り返した16分44秒