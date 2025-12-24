スターダム２４日の後楽園大会でハイスピード王座戦（１５分１本勝負）が行われ、挑戦者の水森由菜（３６）が王者の星来芽依（２３）を下し、新王者に輝いた。３度目の挑戦で栄光をつかんだ。２０１８年デビューの同期でＶ１０を狙う王者に対し、水森が出だしから闘志むき出しでぶつかっていく。フェースクラッシャーで星来の顔面を破壊すれば、王者もカウンターのミサイルキックで応戦。さらに互いに激しい張り手の応酬で、残