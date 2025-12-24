アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが２４日までにＳＮＳを更新。真っ白コーデを披露して話題になっている。自身のインスタグラムに「まっしろ」とつづり、冬コーデを披露。金髪に三つ編みのヘアスタイルに白のニットを合わせたショットや流行りのバブーシュカを被るショットなどを投稿した。この投稿に「天使、、？かわいすぎる」「ノエちゃんほんと金髪似合いすぎててかわいい」「クリ