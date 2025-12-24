THE ALFEEが本日12月24日、3年ぶりとなるニューアルバム『君が生きる意味』をリリースした。この発売を記念したメンバー出演トークイベントの模様が、2026年2月28日に全国60ヶ所の映画館にてライブビューイング生中継される。アルバム『君が生きる意味』は、生きる意味と価値、デビュー51年目の壮大な抒情詩が織りなすメロディアスなプログレッシヴシンフォニーを感じさせる仕上がりだ。全4形態でのリリースとなっているが、どの形